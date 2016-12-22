CNN обнаружил российский «корабль-шпион» у побережья США

Российский корабль-разведчик «Виктор Леонов» был замечен у побережья США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Виктор Леонов» был замечен примерно в 160 км от города Уилмингтон в Северной Каролине. Он прошел в международных водах к юго-востоку от города. По словам источников в Пентагоне, присутсвие корабля-разведчика близ американских вод было подтверждено данными слежения с эскадренного миноносца USS Cole. В этот район российский корабль зашел после посещения Тринидада и Тобаго. На прошлой неделе «Виктор Леонов» совершил плавание по Карибскому морю, отметили военные.

В Пентагоне пояснили, что обычно российский-корабль разведчик перемещается вблизи военных баз на мысе Канаверал, базы подводных лодок типа «Огайо» в Кингс-Бей и главной военно-морской базы США в Норфолке.Один из источников отметил, что «Виктор Леонов» регулярно совершает плавания длительностью по несколько месяцев у восточного побережья США для проведения наблюдений.

В прошлый раз «Виктор Леонов» был замечен в феврале прошлого года у штата Делавэр. Оставаясь в международных водах, он приблизился на расстояние до 50 км к базе подводных лодок в Коннектикуте. Позднее, в марте, он приблизился к базе Кингс-Бэй.