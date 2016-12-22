В Кировской области задержали главу регионального ГИБДД

В Кировской области задержан глава регионального управления ГИБДД Александр Плотников, говорится в сообщении Следственного комитета. Начальника дорожной полиции подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении служебных полномочий.

Как пояснили в СКР, Плотников задержан по делу о незаконной реализации грузовиков КАМАЗ, в котором оказались также замешаны руководители фирм ООО «ТД «Авто» и ООО «Ренбизнесавто». «В период времени с 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года вышеуказанные лица в составе преступного сообщества приобрели 279 (двести семьдесят девять) сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси «КАМАЗ», соответствующих второму экологическому классу, (реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена). После чего сфальсифицировали паспорта транспортных средств, внеся в них недостоверные сведения об их соответствии четвертому экологическому классу и, не уплатив утилизационный сбор, незаконно обеспечили их государственную регистрацию в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области», — сообщили в ведомстве.

Собранные позднее и сборочных комплектов 279 машин были позднее проданы введенным в заблуждение покупателям. Ущерб, который причинили злоумышленники, следователи оценили в сумму 837 млн руб. Руководство ООО «Ренбизнесавто» уже было ранее задержано, директор и коммерческий директор фирмы были отправлены под стражу. Директор ООО «ТД «Авто», находившийся в федеральном розыске, также был задержан 7 января.

Против главы регионального ГИБДД были выдвинуты обвинения по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и п. «в» ч. 3 с. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).