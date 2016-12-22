Еврогруппа одобрила новый транш для Греции в €6,7 млрд

Еврогруппа выделила Греции новый транш кредита в €6,7 млрд от Европейского механизма стабильности (ESM). Соответствующее решение опубликовано на сайте Европейской комиссии.

«Еврогруппа позитивно оценила выполнение требований [властями Греции] и одобрила выделение четвертого транша в рамках программы ESM. Кредит составит €6,7 млрд, из них €5,7 млрд будут выплачены сразу же, эти деньги пойдут на покрытие текущих финансовых потребностей страны и погашение просроченной задолженности», — сказано в сообщении.

Оставшиеся деньги Греция получит весной 2018 года.

Третий транш Еврокомиссия выделила Греции летом 2017 года. Тогда сумма нового кредита составила €8,5 млрд и выплачивалась также через Европейский механизм стабильности. Как пояснял член Еврокомиссии по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси, для утверждения соглашения Греция должна была выполнить 140 «приоритетных действий», в том числе проведение налоговых и пенсионных реформ.