СК завел два дела по факту убийства предпринимателя в Москве

Следственный комитет возбудил два уголовных дела против неизвестного, расстрелявшего мужчину на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом говорится на сайте столичного СК.
По версии следствия, 22 января у жилого дома на Ломоносовском проспекте неизвестный выстрелил не менее четырех раз из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения. «От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи», — сказано в сообщении.
Следствие возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В настоящее время полиция разыскивает преступника.
Источник в ГУ МВД по Москве рассказал РБК, что на Ломоносовском проспекте был убит предприниматель Махач Чагучиев. Эту информацию подтвердил источник в оперативно-следственной группе. «В полиции рассматривают несколько версий произошедшего, включая убийство на почве коммерческих отношений», — рассказал источник. Собеседник РБК отметил, что Чагучиев занимался оптовой торговлей автотранспортными средствами.