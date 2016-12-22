В Киеве задержали ученого за попытку вывезти секретную информацию в Иран

В международном аэропорту Борисполь в Киеве таможенники задержали старшего научного сотрудника одного из исследовательских институтов Украины за попытку вывезти в Иран военную информацию. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.
По данным надзорного органа, 55-летний ученый планировал передать военную информацию о корабельном гидроакустическом комплексе с фрегата проекта «Гетман Сагайдачный». У мужчины не было разрешительных документов для передачи таких данных.
«Мужчина скопировал себе указанную информацию на флеш-накопитель», — сказано в сообщении. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
В июне 2017 года бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что срок эксплуатации флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» истекает в 2018 году. По его словам, срок эксплуатации корабля сократился из-за проблем с финансированием. Осенью 2016 года Reuters сообщал, что Украина приступила к переоснащению своего флота и ремонту фрегата «Гетман Сагайдачный». США выделили на эти цели $30 млн.