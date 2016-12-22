В Госдуме назвали план по снижению смертности от ДТП «голой декларацией»

План снижения смертности от ДТП «до нулевой», утвержденный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, — ничем не подтвержденная декларация. Такое мнение в разговоре с РБК выразил первый зампред комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«То что сейчас заявлено — все это правильно, но это голая декларация. Даже отталкиваясь от сокращения личного состава ГАИ, могу сказать, что идеи, которые озвучены, в случае разработки МВД, будут невыполнимы», — сказал он.

Одна из проблем плана, по словам Лысакова, заключается в том, что камеры на дорогах только фиксируют нарушения, а пресечь их не могут. Это могут сделать только автоинспекторы, «которых сейчас на дорогах практически не осталось».

Чтобы изменить отношение к правилам, по словам депутата, «с детского сада, со школы необходимо внедрять программы уважения к своей и чужой жизни, законопослушание, правила дорожного движения». Он добавил, что для этого понадобятся изменения в школьной программе, а также социальная реклама.

«Сейчас государство, к сожалению, идет по очень простому проторенному пути — усиливать ответственность, ужесточать санкции, не более того», — подчеркнул Лысаков.

Депутат добавил, что нужно изменить правила выдачи водительских удостоверений и, в частности, ввести тесты, которые позволяют определить людей из группы риска — агрессивных, немотивированно возбуждаемых, незаконопослушных, но крайне опасных для всех участников дорожного движения.

«Таких всего порядка 6—7%. Но этот достаточно серьезная цифра», — добавил он.

Ранее 22 января Медведев утвердил стратегический рамочный документ, призванный обеспечить безопасность дорожного движения в России и снизить количество смертей на дорогах. В качестве цели в документе указано снижение смертности в ДТП «до нулевой» к 2030 году. Для достижения стратегических целей правительство поручило МВД разработать меры по реализации стратегии и рекомендовало всем органам государственной власти в регионах руководствоваться документом при решении задач в области безопасности ПДД.