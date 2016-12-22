Милонов предложил ввести регистрацию в соцсетях по паспорту

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект об обязательной регистрации пользователей в соцсетях по паспортам. Кроме того, документ, размещенный в электронной базе парламента, разрешает детям до 14 лет заводить в соцсетях страницы только с письменного разрешения родителей.

«Регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие», — сказано в пояснительной записке.

Перед регистрацией, согласно законопроекту, каждый гражданин будет обязан предоставить в электронном виде паспорт для подтверждения ФИО и возраста, а также согласие на обработку его личных данных.

За невыполнение требований грозит штраф: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Милонов связал актуальность законопроекта с серией нападений в российских школах. По мнению депутата, причиной нападений в том числе стали группы в соцсетях, причинившие «вред нравственному и духовному развитию» детей. С помощью своего законопроекта Милонов также намерен бороться с «фейковыми аккаунтами».

Депутат в апреле 2017 года уже предлагал ужесточить правовое регулирование соцсетей: тогда Милонов внес законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет.

15 января в школе №127 в Перми двое подростков напали во время урока на преподавателя и учащихся, пострадали 15 человек.

17 января в одной из школ Челябинской области во время конфликта между учащимися 9-го класса один из подростков ударил ножом другого. 19 января в военном поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ один из учащихся бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, а затем несколько раз ударил топором по голове учительницу Ирину Раменскую.

Как сообщал РБК источник в МВД, сотрудники полиции отрабатывают версию возможной взаимосвязи трех происшествий: по версии следствия, подростки могли получить побуждение к действию через соцсети.