Facebook заблокировал Миклухо-Маклая за фото полуобнаженных папуасок

Администрация соцсети Facebook заблокировала страницу потомка исследователя Николая Миклухо-Маклая за фото с жителями Новой Гвинеи, где была запечатлена полуобнаженная женщина. Об этом праправнук и тезка путешественника рассказал РБК.

По словам Николая Миклухо-Маклая, речь идет о снимке, на котором он изображен с группой папуасов в национальных костюмах — женщины племени традиционно ходят с обнаженной грудью. «Сначала я не мог зайти в Facebook, потом мне пришло сообщение — пожалуйста, удалите эту фотографию, и мы вас разблокируем», — рассказал он.

Миклухо-Маклай подчеркнул, что такая форма одежды естественна для культуры племени. «Мы должны уважать их культуру. Мы говорим о какой-то толерантности, а сами всех заставляем в какие-то футболки одинаковые одеваться», — сказал он. «Администратор Facebook ответил, что системный администратор решает, является ли публикация культурным наследием или это просто картины с голой женщиной», — добавил потомок исследователя.

Миклухо-Маклай, который является директором фонда имени Миклухо-Маклая и занимается этнографическими исследованиями, подчеркнул, что соцсеть «ВКонтакте» перед экспедицией предложила партнерство и безвозмездно продвигала публикации, которые сочла уникальными, в том числе и открытку, сделанную из спорного кадра. «А из Facebook фотография сама почему-то удалилась, как только я вошел, ее уже не было. Осталось поздравление без фотографии», — заключил он.