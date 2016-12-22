Мать застреленного в отделе полиции потребовала 1,5 млн руб. от МВД

Мать петербуржца Дмитрия Демидова, застреленного в 2015 году оперативником, подала иск к МВД о компенсации морального вреда. Сумма требований Натальи Зверевой составляет 1,5 млн руб. Об этом РБК рассказал адвокат правозащитной организации «Зона права» Виталий Черкасов, представляющий интересы Зверевой (текст иска есть в распоряжении РБК).

37-летний Демидов погиб в ноябре 2015 года в 26-м отделе городской полиции Санкт-Петербурга. Старший оперуполномоченный полиции Андрей Артемьев был признан виновным в том, что выстрелил задержанному в рот из табельного оружия. Судмедэкспертиза признала, что оперативник в этот момент был нетрезв. Следствие квалифицировало действия Артемьева как убийство по неосторожности (ст. 109 УК), суд назначил ему 1 год 9 месяцев лишения свободы. Сейчас Артемьев уже вышел на свободу, рассказал РБК адвокат Зверевой.

Оперативник был знаком с неоднократно судимым за мелкие кражи Демидовым и периодически с ним беседовал, однако в тот день, 11 ноября, у них «не было причин для общения», пояснял Артемьев суду. Тем не менее, встретив Демидова в общественном месте, капитан доставил его в отдел и беседовал с ним в течение почти трех часов, после чего застрелил. В его кабинете были обнаружены две пустые бутылки из-под коньяка.

После убийства Демидова руководство Артемьева не принесло его матери извинений, как того требует закон «О полиции» и приказы МВД, уточняется в иске.

«Все вышеуказанные события причинили истцу не только моральные страдания, но и резко подорвали ее здоровье», — указано в документе: из-за переживаний у Зверевой «осложнились возрастные заболевания, повысилось артериальное давление, она испытывает бессонницу и длительные периоды депрессии». При этом после гибели сына женщина взяла на себя опеку над его малолетней дочерью. А из-за обострения заболеваний и необходимости участия в уголовном деле о гибели сына Зверевой пришлось оставить работу кондуктора, что серьезно уменьшило ее доход.

«Убийца являлся сотрудником правоохранительных органов, как представитель власти по роду своей службы был наделен широкими полномочиями, мерами принуждения и, соответственно, повышенной ответственностью перед обществом и государством. Следовательно, общество и истец вправе ожидать от них проявления высоких профессиональных и личностных качеств», — говорится в тексте иска.

Контроль руководства за поведением Артемьева был недостаточным, считает Зверева. Так, в 2013 году он уже был предупрежден о неполном служебном соответствии в связи с нахождением на службе в состоянии алкогольного опьянения. Психолог УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга признал Артемьева склонным к чрезмерному употреблению алкоголя и рекомендовал руководству следить за ним и провести с ним разъяснительную беседу.

«Преступление произошло в государственном учреждении, где априори гражданам должны гарантироваться все условия безопасности, сохранение их жизни и здоровья», — подчеркнул в беседе с РБК Черкасов.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД.

​В декабре суд отказал в компенсации по гражданскому иску москвичке Елене Дудаль, которая в 2009 году пострадала от стрельбы, которую устроил в супермаркете майор МВД Денис Евсюков. Судья Тверского суда Москвы Евгений Комиссаров счел, что российская власть не должна нести ответственность за действия Евсюкова. В момент преступления он не был при исполнении, а то, что потерпевшие воспринимали его как полицейского, «не является основанием для удовлетворения иска», говорилось в решении суда.