Экс-сотрудника ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

Бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив арестован Савеловским судом Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 30 января», — отметила она. Гнатива отправили в СИЗО 4 декабря, уточнила Михайлова.

Ранее об аресте Гнатива со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил «Коммерсантъ». Основанием для расследования стало заявление бывшего руководителя холдинга «Синее море» Юрия Исаева.

30 ноября прошлого года военным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, экс-следователь требовал от Исаева 30 млн руб. в качестве откупа по несуществующему уголовному делу о незаконном получении кредитов и их умышленном невозврате. Гнатив якобы обещал передать деньги бывшим коллегам, чтобы они не направляли в суд материалы дела.

Исаев ранее был признан виновным по аналогичному делу. Сначала его приговорили к двум годам условно, однако он попал под амнистию. Позже потерпевшая сторона обжаловала приговор и бизнесмен был приговорен к двум годам колонии-поселения, но освободился досрочно.

Во время работы следователем, как пишет «Коммерсантъ», Гнатив не раз вел резонансные уголовные дела, в том числе в отношении экс-судьи Дмитрия Новикова, вице-губернатора Краснодарского края Вадима Лукоянова и политолога Михаила Саввы.​