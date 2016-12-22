Ford отзовет в России более 15 тыс. автомобилей

Ford отзовет 15 670 автомобилей из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили моделей Kuga и C-Max, проданные в России с мая 2012 года по декабрь 2014 года. Причиной отзыва является локальный перегрев головки блока цилиндра. «Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека», — отмечается в сообщении Росстандарта.

Ford оповестит владельцев, попадающих под отзыв машин, чтобы они обратились в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В середине января 2018 года Mitsubishi отозвала 16,5 тыс. автомобилей моделей i-MiEV и Pajero, проданных в России с 2013 по 2016 год. Причиной отзыва стала некорректная работа подушек безопасности на переднем пассажирском сидении.