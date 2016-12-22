В Башкирии ликвидировали последствия прорыва нефтепровода

В Кушнаревском районе Башкортостана ликвидированы последствия разгерметизации трубопровода, принадлежащего дочерней структуре «Башнефти» — нефтегазодобывающему управлению «Чекмагушнефть». Об этом РБК сообщил представитель компании «Роснефть».

«Реализован комплекс мероприятий по ликвидации незначительных последствий отказа трубопровода. Место выхода нефтесодержащей жидкости было оперативно обваловано, проведена очистка территории. Мероприятия по ликвидации разливов нефтесодержащей жидкости выполнены в полном объеме», — сообщили в компании.

На месте ЧП ведется экологический мониторинг.

Ранее ТАСС сообщил, что примерно в 70 км от Уфы в результате прорыва трубы 19 января нефтепродукты загрязнили реку Кудушлинку. Жидкость растеклась подо льдом на расстояние 400 м.