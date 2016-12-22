В Минздраве назвали дату принятия стратегии борьбы с онкологией в Россией

Национальная онкологическая программа будет принята правительством в марте 2018 года, заявил секретарь профильной комиссии по специальности онкология при Министерстве здравоохранения Павел Шабалкин на пресс-конференции, посвященной стратегии, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Мы рассчитываем, что это случится в марте, основной вопрос сейчас — это целевые индикаторы [цели]. После того как стратегия будет утверждена постановлением правительства, у Минздрава будет три месяца, чтобы подготовить план мероприятий для реализации стратегии. В том числе решить и вопрос финансирования», — рассказал Шабалкин.

Основной целевой показатель стратегии — снижение смертности от злокачественных образований в целом, говорит Шабалкин. К 2030 году создатели программы планируют понизить этот показатель до 1 к 191 тыс. человек населения. Сейчас эта цифра составляет 1 на 199 тыс. человек.

Стратегия была разработана под руководством бывшего главного онколога Михаила Давыдова. Он ушел с должности, после того как Минздрав не продлил ему контракт на посту директора РОНЦ им. Блохина. «Целью Национальной стратегии являются разработка и реализация государственной политики в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Программой предусмотрено системное развитие инфраструктуры профильных лечебных учреждений в зависимости от регионов и увеличение финансирования онкологической службы», — подчеркивают ее создатели.