Израиль констатировал рост антисемитизма на Украине

В России уменьшилось число антисемитских инцидентов. Об этом говорится в докладе Министерства по делам диаспоры Израиля, приуроченном к Международному дню памяти жертв холокоста. Документ цитирует ТАСС.

«В 2017 году продолжилось отмечаемое в предыдущие годы снижение количества антисемитских инцидентов в России», — говорится в докладе.

При этом в министерстве отметили, что на Украине растет число антисемитских инцидентов — страна второй год подряд лидирует по данному показателю среди стран бывшего СССР. «За последние два года шельмование евреев в политическом и государственном секторе на Украине возросло и стало очень широко распространенным явлением», — говорится в документе.

Авторы доклада отметили, что украинские власти не противостоят антисемитизму, поэтому одни и те же объекты нередко подвергаются осквернению повторно. При этом такого рода инциденты рассматривают не как преступление на почве ненависти, а как хулиганство.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января, в годовщину освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим.