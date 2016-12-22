Скончался наместник Оптиной пустыни

Скончался наместник монастыря Оптина пустынь, архимандрит Венедикт (Пеньков). Об этом сообщается на сайте монастыря.

Архимандриту было 78 лет. В начале января он перенес ампутацию ноги на фоне развившегося сахарного диабета, однако состояние здоровья продолжило ухудшаться, сообщает «РИА Новости». 20 января он впал в кому.

Архимандрит Венедикт (в миру Владимир Андреевич Пеньков) в 1973 году окончил Московскую духовную академию, после этого руководил Троице-Сергиевой лаврой. В 1990 году он был назначен настоятелем Оптиной пустыни. В 2016 году написал прошение об отчислении на покой, но оно не было удовлетворено.