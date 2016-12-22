СК в Якутии начал проверку обрушения потолка в доме для сирот

В Якутии региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку информации об обрушении потолка в доме для детей-сирот в поселке Сунтар. Об этом говорится в сообщении ведомства.

СКР проверит наличие составов преступлений по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), и ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее 22 января агентство YakutiaMedia сообщило, что в одной из квартир четырехквартирного жилого дома, предоставленного для проживания сиротам, обрушился потолок. Телеканал «НВК Саха» уточнил, что это произошло в результате повреждения несущих балок, которые отошли от стен. Кроме того, в доме ранее были проблемы с бойлерным отоплением. Здание было построено в 2012 году по федеральной программе. В нем проживали семьи выпускников детского дома с малолетними детьми. В результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура Якутии также начала проверку по факту произошедшего. Согласно информации ведомства, застройщиком был индивидуальный предприниматель, заказчиком — муниципальное образование «Сунтарский район». Прокуратура проверит соблюдение градостроительного законодательства и законность действий при приемке объекта.