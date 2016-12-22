Две россиянки погибли в ДТП на Пхукете

На острове Пхукет 21 января произошло ДТП, в результате которого погибли две россиянки, сообщили РБК в посольстве России в Таиланде.

«Вечером того же дня российское посольство было уведомлено сотрудниками пхукетской полиции о случившемся. Подтверждаем факт гибели двух гражданок России. На сегодняшний день добавить нечего», — сказали в посольстве.

Как сообщает портал The Phuket News, инцидент произошел в ночь на 22 января на дороге Бан Дон — Чернг — Талай. Там столкнулись минивэн и автомобиль Nissan Almera. Как рассказал полиции водитель минивэна, Nissan вылетел на встречную полосу и врезался в его автомобиль. Полиция выяснила, что за рулем Nissan был гражданин Украины Артем Сердюков, он был госпитализирован. Его пассажирки — 67-летняя Лиуизия Самигуллина и 68-летняя Лилия Маликова — погибли.

Полиция начала расследование инцидента. Гражданину Украины назначена экспертиза на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Россиянки, по данным полиции, прибыли на Пхукет 23 декабря 2017 года и жили на вилле в курортном поселке Камала.