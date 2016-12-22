Премьер Украины объяснил снижение курса гривны сокращением экспорта

Падение курса гривны вызвано снижением объемов экспорта в январе 2018 года и продолжением выплат за границу. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

​«При сокращении экспорта меньше валюты поступает в Украину», — сказал он. Кроме того, как отметил Гройсман, «есть внешние выплаты, которые осуществляет Украина». «Здесь есть определенный дисбаланс и поэтому возникают определенные колебания курса, который является достаточно гибким», — добавил премьер-министр.

«Когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых», — сказал он, отметив, что в 2017 году «было то же самое». На уточняющий вопрос, настроен ли глава правительства оптимистично в этом вопросе, он ответил: «Абсолютно».

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны на 7 коп., установив его на 22 января на уровне 28,84 гривны за доллар.

12 января гривна побила исторический антирекорд по отношению к рублю, опустившись до соотношения 1 к 2. Национальный банк Украины сообщал, что за 10 руб. можно купить 4,99 гривны. Как отмечало «Украина.ру», предыдущее историческое падение гривны к рублю было зафиксировано в начале 2015 года.