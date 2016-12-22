В Москве при пожаре в жилом доме погибли трое человек

Во время пожара в жилом доме на Стрельбищенском переулке, 13 сотрудники МЧС спали 5 человек, в том числе ребенка, и вывели из дома 12 человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по по Москве.

«Информация по погибшим и пострадавшим — у скорой. Площадь пожара составила 30 кв.м», — сказали в ведомстве.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения Москвы.

Источник агентства «Москва» в экстренных службах столицы сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Сообщение о возгорании поступило в 01:00 мск, говорится на сайте главного управления МЧС по столице. ​Огонь возник в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома.

Пожар был потушен в 01:45 мск. «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и этажей, расположенных выше, были спасены пять человек, из них один ребенок и выведены 12 человек», — отмечается в сообщении. «К сожалению, имеются пострадавшие», — добавили в ведомстве.