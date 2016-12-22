В Татарстане при столкновении пяти автомобилей погибли двое человек

В Татарстане столкнулись пять легковых автомобилей, в результате чего погибли двое человек, сообщается на сайте МВД по республике.

Еще три человека при ДТП пострадали. Авария произошла на 23 км автодороги Казань-Малмыж на территории Высокогорского района. «По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Priora, двигавшийся со стороны Казани, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилями Nissan Qashqai и ВАЗ-2114», — говорится в сообщении.

После этого «на Lada Priora совершают наезд автомобили Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, которые двигались по встречному направлению», добавили в ведомстве. Водитель и пассажир Lada Priora от полученных травм скончались на месте.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.