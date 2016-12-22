В Москве задержали находившегося 17 лет в розыске мужчину
Общество, 14:37
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В Москве задержали находившегося 17 лет в розыске мужчину
В Москве сотрудники МВД задержали мужчину, числившегося 17 лет в розыске по подозрению в разбойном нападении. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте министерства.
В МВД установили, что к нападению причастен мужчина 1965 года рождения. По данным МВД, в декабре 2000 года подозреваемый остановил автомобиль «ЗИЛ» на трассе М-2 «Крым» в Мценском районе Орловской области, расстрелял водителя и« пассажира и похитил 400 тыс. руб.
По данному факту МВД завело уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), и мужчину объявили в розыск. Полицейские доставили подозреваемого в город Мценск Орловской области,он заключен под стражу.