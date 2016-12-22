Военные прокомментировали сообщения о пожаре на подлодке во Владивостоке

В Тихоокеанском флоте опровергли сообщения о пожаре на подводной лодке в бухте Улисс во Владивостоке. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, сообщает «Интерфакс».
По его словам, 21 января в бухте Улисс проходили учения пожарных команд соединения подводных лодок Тихоокеанского флота. «Отрабатывались действия пожарных команд по внезапной вводной, с использованием имитации. Было контролируемое горение», — рассказал Воскресенский. Он отметил, что пожарные потушили возгорание за шесть минут, «действия личного состава оценены на отлично».
По словам источника РБК в Министерстве обороны, во время учений в верхней части рубки субмарины упала искра или петарда, после чего произошло возгорание. При этом корпус подлодки не пострадал. Источник добавил, что один из матросов, который принимал участие в учениях, «чуть надышался» дымом. «Ничего очень серьезного не произошло», — добавил он.
По информации агентства «Восток Медиа», пожар на субмарине произошел в районе 19-й бригады подводных лодок Тихоокеанского флота в Малом Улиссе.
Позднее в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) заявили, что информация «о якобы падении петарды или искры в верхнюю часть рубки одной из подводных лодок соединения подводных кораблей ТОФа, а также о пострадавшем матросе» не соответствует действительности.
«Никаких происшествий на кораблях и других объектах ТОФа 21 января 2018 года не было. Проводилось плановое учение по тушению пожара на пирсе с использованием имитации. Условное возгорание было ликвидировано за шесть минут. Личный состав справился на «отлично», — добавили в пресс-службе.