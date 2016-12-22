В Удмуртии завели дело после обнаружения насмерть замерзшего мальчика

Управление Следственного комитета России (СКР) по Удмуртской Республике возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела мальчика в садовом домике в городе Воткинск. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

Дело завели по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным СКР, родители мальчика обратились в правоохранительные органы вечером 20 января и сообщили, что ребенок не вернулся домой из школы. По предварительной информации, причиной смерти мальчика является переохлаждение.

На месте происшествия работают следователи, также была назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствию также предстоит проверить информацию о том, что ребенок накануне употреблял спиртные напитки в садовом домике вместе с двумя сверстниками, их личности уже установлены.