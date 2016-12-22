В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно

К востоку от побережья Южной Кореи в опрокинувшемся рыболовецком судне, по предварительным данным, из Китая, были найдены мертвыми три человека. Об этом сообщили в береговой охране, передает агентство Yonhap.



Как отмечается в сообщении, судно было обнаружено около острова Пэннёндо к югу от западной морской границы Корейской Республики. В береговой охране отметили, что погибшими были члены экипажа лодки.



В ведомстве отметили, что шхуна 12 м длиной была почти погружена целиком в воду, когда ее обнаружили спасатели. В береговой охране отметили, что название судна, которое было написано китайскими иероглифами, было стерто. Представитель ведомства отметил, что по структуре и типу судно напоминает китайские.

Южнокорейские власти попросили китайскую сторону идентифицировать лодку и погибших.