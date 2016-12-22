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Музыканта Уинтона Марсалиса наградили российским орденом Дружбы
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Музыканта Уинтона Марсалиса наградили российским орденом Дружбы
Общество, 12:19
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Музыканта Уинтона Марсалиса наградили российским орденом Дружбы

Американскому музыканту и композитору, худруку джазового отделения Линкольн-центра Уинтону Марсалису вручили российский орден Дружбы. Об этом заявил вице-консул России в Нью-Йорке Алексей Топольский, сообщает ТАСС.

По его словам, церемония награждения прошла в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Президент Владимир Путин 24 октября 2017 года подписал указ о награждении Марсалиса орденом Дружбы. Музыкант удостоился награды «за значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В 1997 году Марсалис получил Пулитцеровскую премию по музыке за ораторию «Кровь на полях». Марсалис также руководит джазовым отделением Линкольн-центра с 1992 года.

Теги: Владимир Путин , Нью-Йорк , музыкант , Орден Дружбы
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