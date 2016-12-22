В центре Барнаула загорелось здание конторы купца Морозова

Построенное в XIX веке здание конторы купца Андрея Морозова загорелось 21 января в центре Барнаула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. В тушении пожара принимают участие 79 человек и 25 единиц техники. Об этом указывается в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Здание конторы находится по адресу: улица Ползунова, 31. Оно входит в комплекс памятников архитектуры середины — конца XIX века. Комплекс находится в границах улиц Ползунова, Льва Толстого и Социалистического проспекта в Барнауле. Купец Андрей Морозов считался одним из богатейших жителей города. Он основал торговый дом «А.Г. Морозов с сыновьями», который занимался продажей одежды, обуви, тканей, посуды, вина и зерна.