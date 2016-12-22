Новак заявил о переговорах c Эр-Риядом по поставкам солнечных панелей

Россия ведет переговоры по поставкам солнечных панелей в Саудовскую Аравию. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Такая тема обсуждается», — сказал Новак.

Bloomberg 16 января сообщал, что Саудовская Аравия планирует вложить от $5 до 7 млрд в проекты по развитию возобновляемой энергии, включая солнечную. Власти Саудовской Аравии также намерены объявить тендеры по восьми проектам по возобновляемой энергии общей мощностью 4,142 ГВт. Королевство планирует получать 3,3 ГВт от солнечных электростанций, еще 800 МВт будет получено с помощью ветряных электростанций.

К 2020 году Эр-Рияд намерен ввести в эксплуатацию мощности на 3,45 ГВт, в том числе 700 МВт от солнечных и ветряных электростанций. К 2023 году объем электроэнергии, полученной от солнечных и ветряных электростанций, планируют увеличить до 9,5 ГВт.

В октябре стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций станет соинвестором в инновационный город Neom в Саудовской Аравии. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, речь идет об инвестициях на несколько миллиардов долларов. В городе будут развивать инновационные отрасли экономики — цифровые технологии, «чистую» энергетику, биотехнологии и робототехнику.