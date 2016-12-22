СМИ узнали о спасении 30 человек из захваченного боевиками отеля в Кабуле

Около 30 человек удалось спасти из отеля Intercontinental в Кабуле, захваченным боевиками. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на источники в силовых структурах.

Силовикам удалось ликвидировать двух террористов и зачистить несколько этажей отеля. Вместе с тем, внутри все еще остаются неустановленное число заложников и боевиков.

Как отмечает TOLO News, к зданию отеля стягиваются дополнительные силы спецназа. В здании слышны выстрелы. В своем Twitter телеканал опубликовал фотографии отеля, на которых видно, что в нем начался пожар.

Нападение на отель Intercontinental в Кабуле произошло накануне вечером. В нем приняли участие несколько террористов-смертников. По различной информации, в результате атаки погибли и пострадали от 15 до 35 человек. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Талибан».