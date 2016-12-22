СМИ сообщили о 35 погибших и пострадавших в атаке на отель в Кабуле

В результате атаки боевиков на отель ​Intercontinental погибли и пострадали не менее 35 человек. О этом сообщает в своем Twitter телеканал 1TV Afghanistan.

Точное число погибших и пострадавших не называется. В то же время, агентство Tolonews со ссылкой на свидетелей заявляет, что при атаке были убиты и ранены не менее 15 человек. Как сообщает Tolonews, во время атаки на отель прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами смертниками. Один террорист был убит силами безопасности на кухне отеля. Вместе с тем, перестрелка в здании продолжается. По данным агентства, террористы захватили в заложники несколько человек и продолжают оборону от правительственных сил.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка «Талибан».

Как отмечает Tolonews, атака на Intercontinental произошла через несколько дней после того, как посольство США выпустило предупреждение, в котором говорилось о возможных планах террористов по атаке одной из гостиниц столицы Афганистана.

Нападение на один из самых популярных отелей среди иностранцев в Афганистане было совершено накануне вечером, 20 января.