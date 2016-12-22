Нагорный Карабах заявил об атаке азербайджанского беспилотника

Минобороны непризнанной республики Нагорный Карабах заявило о применении азербайджанской стороной беспилотника для совершения вооруженной провокации. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Минобороны Карабаха утверждают, что инцидент произошел 20 января около 14:50 (15:50 мск). Нарушив обязательство по укреплению мер доверия, взятое на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан 20 января в 14:50 на северном направлении линии соприкосновения применил беспилотный летательный аппарат, сбросив мину у армянских позиций », — говорится в сообщении.

В Минобороны Нагорного Карабах отметили, что в результате атаки никто из военнослужащих не пострадал.

В военном ведомстве непризнанной республики утверждают, что с 14 по 20 января вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 150 раз. В тоже время, в Минобороны Азербайджана заявляют, что только 20 января армянские силы 132 раза открыли огонь по азербайджанским позициям из крупнокалиберных пулеметов.