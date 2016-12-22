В США умерла продюсер «Звездных войн» и «Голодных игр» Эллисон Шермур

Эллисон Шермур (Фото: Todd Williamson / Invision / AP)

В Лос-Анджелесе на 55 году жизни скончалась голливудский продюсер Эллисон Шермур. Об этом сообщает Variety.

Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные раком легких. На момент смерти она находилась в медицинском центре UCLA.

До 2011 года Шермур работала исполнительным директором в кинокомпаниях Disney, Universal, Paramount и Lionsgate. В числе ее работ — обе части фильма «Голодные игры» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Также она принимала участие в съемках «Загадочной истории Бенджамина Баттона», фильма «Американский пирог» и серии фильмов о Джейсоне Борне.