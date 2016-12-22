Умер «отец французской кухни» шеф-повар Поль Бокюз

Один из самых известных во всем мире шеф-поваров Поль Бокюз скончался на 92-м году жизни во Франции. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Это шеф-повар, который определял французскую кухню в течение почти полувека и поставил ее на столы по всему миру», — сказано в сообщении. Бокюз скончался в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор около города Лион, где родился в 1926 году в семье потомственных кулинаров.

Поль Бокюз (Фото: Laurent Cipriani / AP)

Свое сожаление выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. «И для простых любителей пищи, и для самых взыскательных гурманов, как на территории Франции, так как и в самых отдаленных странах, Поль Бокуз был воплощением французской кухни <...> Президент страны и его жена выражают семье погибшего, его друзьям и миру французской гастрономии самые глубокие соболезнования», — говорится в заявлении Макрона.

В 1960-е годы Бокюз получил звание лучшего повара Франции, а его ресторан L’Auberge Du Pont de Collonge стал обладателем трех звезд Мишлен. В 1987 году он учредил международный конкурс кулинарии под названием «Золотой Бокюз», который стал стал одним из самых престижных конкурсов высокой кухни.