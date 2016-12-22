Минобороны назвало причины операции Турции против сирийских курдов

Минобороны обвинило Соединенные Штаты в подталкивании Турции на военную операцию против курдов в сирийском Африне. Турция была обеспокоена «бесконтрольными» поставками вооружений от Пентагона «проамериканским формированиям» в Сирии, говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

«Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах «пограничных сил» и другие действия американцев по развалу сирийской государственности», — добавили в Минобороны.

Ранее военное ведомство рассказало о выводе российских войск из Африна из-за начала турецкой операции.

Военная операция Турции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн началась ранее в субботу, 20 января, в 17:00 (совпадает с мск). Как сообщает телеканал CNN Turk, турецкие Военно-воздушные силы уже поразили 108 целей из 113 намеченных.

«На 18:30 из намеченных 113 целей, принадлежащих террористической организации курдской партии «Демократический союз», ликвидировано 108. Все погибшие и раненые, доставленные в больницы, являются членами террористических организаций», — говорится в сообщении турецкого Генштаба, опубликованном на сайте телеканала.