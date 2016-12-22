СМИ узнали о звонке Тиллерсона главе МИД Турции из-за операции в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с главой Министерства иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу после объявления Генштабом ВС Турции начала операции «Оливковая ветвь» в Африне. О этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в дипломатических кругах, который попросил не называть его имени из-за ограничений в Турции разговоров со СМИ.

Телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны, отметил собеседник агентства.

Ранее Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против военизированных формирований курдов в сирийском городе Африн. По данным CNN Turk, днем 20 января турецкая сторона нанесла авиаудары по курдам. Незадолго до этого над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан, появились самолеты турецких Военно-воздушных сил (ВВС).

Оппозиционная Дамаску группировка «Сирийская свободная армия», с которой Стамбул координирует действия в Сирии, тоже начала наступление на курдов.

Удары наносятся по курдским позиция из отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз».

После начала Турцией военной операции в Африне Минобороны России перевело из этой местности остававшуюся там оперативную группу российских военных и военной полиции.​ Они были перемещены в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат.