Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе

Новый боевой корабль прибрежной зоны ВМС США USS Little Rock, который был введен в эксплуатацию 16 декабря 2017 года, застрял во льдах во время первого похода. Об этом сообщает портал Business Insider.

USS Little Rock (Фото: Naval Technology / Lockheed Martin)

Корабль покинул порт Баффало 20 декабря и направился в порт на военно-морскую станцию во Флориде. Little Rock добрался до канадского Монреаля 27 декабря и должен был отправиться дальше, в Галифакс, однако порт сковало льдом. В порту также не оказалось буксирных лодок, чтобы вызволить корабль изо льда.

Как сообщила Business Insider представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон, Little Rock должен был простоять в порту до 11 января, однако в настоящее время корабль все еще находится в Монреале. Он сможет продолжить путь только после того, как пройдут морозы. По словам Хиллсон, сейчас в Монреале «рекордно низкие температуры, близкие к историческому рекорду для конца декабря — начала января».

USS Little Rock LCS-9 предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря. Длина корабля — 115 м, ширина — 17,5 м. Максимальная скорость — 45 узлов. Экипаж — 98 человек. На вооружении стоят корабельный зенитно-ракетный комплекс MK 31, пушка Bofors 57 мм.