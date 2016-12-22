Посольство Украины в Афинах попытались забросать «коктейлями Молотова»

В ночь на 20 января неизвестные попытались атаковать посольство Украины в Афинах при помощи бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

Климкин предположил, что за атакой стоят «радикалы под влиянием России». В результате нападения никто не пострадал. По словам Климкина, украинская сторона договорилась с властями Афин о взаимодействии и обеспечении круглосуточной охраны посольства.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца заявила, что по факту инцидента начато расследование. Об этом она сообщила в прямом эфире телеканала «112.Украина».

По ее словам, неизвестные подожгли машины сотрудников посольства и стали бросать «коктейли Молотова» на территорию, прилегающую к зданию посольства. Полиция Греции также приступила к расследованию инцидента.