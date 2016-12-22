В США умерла актриса из «Основного инстинкта» Дороти Мэлоун

В США в возрасте 93 лет умерла сыгравшая в «Основном инстинкте» актриса Дороти Мэлоун. Она получила «Оскар» в 1957 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Слова, написанные на ветру». О смерти артистки сообщила ее дочь, передает агентство Associated Press.

Дороти Мэлоун (Фото: Universal / Kobal / REX)

Актриса умерла по естественным причинам в своем доме в родном городе Далласе.

В связи с ее смертью соболезнования принесла голливудская актриса Миа Фэрроу, с которой Мэлоун сыграла в телесериале 1960-х годов «Пейтон Плейс». «Покойся с миром, Дороти Мэлоун, моя прекрасная «телевизионная мама» в течение двух изумительных лет», — написала она. (В «Пейтон Плейс» актрисы сыграли роли матери и дочери).