Умер игрок команды КВН «Нате» Сергей Баленко. Об этом РБК сообщил его друг и участник «Нате» Игорь Дикалов. По его словам, похороны пройдут 21 января в Ростове-на-Дону.

Сергей Баленко (Фото: команда КВН «НАТЕ» / «ВКонтакте»)

«Завтра утром будут похороны, в 10:30 на Северном кладбище», — пояснил он. Дикалов предположил, что причиной смерти могла стать болезнь. «Вероятнее всего, болел. Скоро все узнаем сами и выложим в нашей группе [в социальной сети «ВКонтакте»]. Я могу сказать, что это не самоубийство», — отметил Дикалов.

Участник команды «Нате» Евгений Бардиж также подтвердил РБК информацию о смерти Баленко. «Только родители владеют информацией [о причине смерти], думаю, в ближайшие часы мы все узнаем. О Сергее могу сказать, что он был очень хорошим и жизнерадостным человеком», — сообщил Бардиж.

В Международном союзе КВН назвали смерть Баленко «внезапной и неожиданной». В союзе также выразили соболезнования родным и близким Баленко.

Команда «Нате» представляет станицу Брюховецкую Краснодарского края. Команда участвовала в фестивале «КиВиН-2018», который длился с 4 по 17 января в Сочи. По итогам фестиваля «Нате» квалифицировалась в Высшую лигу КВН. Начало 32-го сезона лиги запланировано на февраль 2018 года.