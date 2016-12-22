Женщина погибла в ДТП с участием семи автомобилей в Челябинской области
Общество, 11:20
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Женщина погибла в ДТП с участием семи автомобилей в Челябинской области
Женщина 1991 года рождения погибла в ДТП с участием семи машин в Челябинской области, еще одна пострадала. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МВД России.
Авария произошла вечером 19 января на 1789-м км трассы Москва — Челябинск. Столкнулись автомобиль Renault Sandero и грузовики «ГАЗель» и Scania. От удара «ГАЗель» выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Harrier, Honda Pilot и Hyundai Solaris. В результате ДТП травмы получили две пассажирки Renault Sandero. Одна из женщин скончалась по пути в больницу, вторую женщину госпитализировали.
В настоящий момент полиция устанавливает причины ДТП.