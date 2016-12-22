Под Красноярском при столкновении автомобиля и поезда умер водитель

В Курагинском районе Красноярского края столкнулись легковой автомобиль Nissan с электропоездом сообщением Абакан — Кошурниково. Водитель машины умер на месте происшествия от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, ДТП произошло 20 января в районе 11:00 по местному времени (8:00 мск) на 515-м км перегона Абакан — Тайшет. Водитель Nissan выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. Погибший водитель иномарки — 1972 года рождения. Находящиеся в поезде пассажиры не пострадали.
Движение поездов на данном участке временно приостановлено.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Пресс-служба Красноярской железной дороги (КЖД) сообщает, что автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде между станциями Ирба и Красный Кордон. Водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, когда к нему приближался пригородный поезд №6620. Машинист поезда экстренно затормозил, но ему не удалось избежать столкновения. Поезд поврежден.
ДТП не повлияло на график движения других пассажирских поездов.