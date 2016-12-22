Минюст отказался зарегистрировать Красную книгу в редакции Минприроды

Минюст не зарегистрировал Красную книгу в редакции Минприроды, заявили в ведомстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Содержавший новую редакцию приказ Минприрода был возвращен обратно в ведомство «по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в связи с наличием замечаний правового и юридико-технического характера».

В Минприроды, в то же время изданию отметили, что к содержательной части редакции Красной книги «у Минюста претензий нет». В ведомстве отказались связывать это с исключением из списка некоторых охраняемых животных, так как в новый список были включены те из них, которых исключили в 1997 году, перед выходом последней редакции.

Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги в декабре 2017 года, по причине того, что действующая версия документа не переиздавалась с 1998 года. В новый проект документа не вошли «спорные» животные: в том числе гималайский медведь и кавказский благородный олень. На это обратило внимание русское отделение «Гринпис», отметив, что данные виды требуют защиты. В организации отметили, что ранее бывшие краснокнижными животные являются объектом охоты и связали их исключение с охотничьим лобби. В то же время в новую редакцию были внесены русская выхухоль, красный волк, кавказский камышовый кот, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопард, снежный барс, зубр и другие животные.

