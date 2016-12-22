В МИД Украины анонсировали встречу Порошенко с Трампом в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом, заявил глава МИД страны Павел Климкин. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Климкин отметил, что встреча будет происходить в общем формате, и «очень чувствительные вопросы» обсуждаться не будут.«Конечно, президент будет разговаривать с Трампом», — сказал глава украинского МИД.
Климкин также добавил, что Порошенко проведет еще около 20 встреч.
В последний раз украинский президент встретился в Дональдом Трампом в июне 2017 года, вскоре после введения нового пакета антироссийских санкций США. Порошенко сообщил, что Вашингтоном была обещана «фантастическая поддержка», поставки каменного угля взамен донбасского, а также сжиженного газа. Главы государств также обсудили борьбу с коррупцией и проведение реформ на Украине. Порошенко предложил американским компаниям контракты на восстановление Донбасса.