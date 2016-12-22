Полиция задержала двух участников шествия в память Маркелова и Бабуровой

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Московская полиция задержала двух молодых человек, участвовавших в ежегодном шествии в память погибших в 2009 году ​адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, рассказали в правоохранительных органах. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству, один из молодых людей был одет в балаклаву, скрывающую лицо, а у второго были обнаружены запрещенные на масовых акциях предметы. Они были задержаны на Тверском бульваре.

Как сообщает «ОВД-Инфо», задержанных отправили в ОВД по Пресненскому району. Один из них рассказал изданию, что на нем была не балаклава, а лыжная маска, которую он надел из-за сильного холода. Другой задержанный рассказал, что его задержали за шарф, который, по мнению сотрудников правопорядка, закрывал лицо. Первый задержанный также сообщил «ОВД-Инфо», что с ним в автозаке находилось еще четыре человека.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты на Пречистенке 19 января 2009 года. Виновными в убийстве признали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Первого приговорили к пожизненному заключению, вторую — к 18 годам заключения.