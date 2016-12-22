В Белоруссии задержали двух воров в законе из Грузии

Сотрудники МВД Белоруссии задержали в минском аэропорту двух граждан Грузии, имеющих в криминальной среде статус воров в законе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гела Кардава был задержан 17 января. Он предъявил для проверки паспорт на чужое имя. Однако во время опроса он подтвердил свой криминальный статус и сообщил, что приехал в Белоруссию из России, а затем собирался полететь в Стамбул на воровскую сходку.

Сулико Шарикадзе задержали днем позже за нарушение миграционного законодательства. Он также приехал из России, где до декабря 2017 года отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконное хранение оружия и наркотиков.

На время разбирательства оба арестованы.

Как отмечается в сообщении МВД, Гела Кардава занимался разбоями и грабежами. Он состоял в преступной группе убитого в 2013 году Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.