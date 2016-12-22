ВВС Японии подняли истребители навстречу российскому самолету

Истребители ВВС Сил самообороны Японии были подняты навстречу приблизившемуся к воздушному пространству страны российскому разведывательному самолету Су-24, сообщает Штаб Сил самообороны Японии.

Согласно данным японских военных, российский самолет пролетел 19 января вдоль побережья остров Хоккайдо и Хонсю, не нарушая границ страны, после чего развернулся и направился в сторону Владивостока.

Японские истребители регулярно сопровождают российские самолеты во время полетов над нейтральными водами Японского моря. Так, 30 октября 2017 года Минобороны России сообщало о сопровождении истребителями Японии российских ракетоносцев Ту-95МС.