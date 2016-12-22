Глава МИД Великобритании предложил построить мост через Ла-Манш

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением построить еще один транспортный узел между Британией и Европой. Об этом глава он заявил во время саммита Великобритания — Франция, сообщает телеканал Sky News.

В ходе своего выступления Джонсон назвал безумием тот факт, что «две крупнейшие экономики мира связаны между собой лишь одной железной дорогой», хотя, как отметил министр, они находятся в 20 милях (32 км) друг от друга. Он предложил построить мост между Британскими островами и Францией.

«Я согласен. Давайте сделаем это», — ответил на предложение Джонсона президент Франции Эмманюэль Макрон.

В свою очередь директор по коммуникациям в британской палате судоходства Джонатан Робертс заявил Sky News, что построение «огромной бетонной конструкции в середине самой загруженной судоходной линии в мире может быть проблематичным».

В настоящее время континентальную Европу и Великобританию соединяет «Евротоннель», открытый в мае 1994 года. Его длина составляет около 51 км, из которых 39 км проходят под проливом Ла-Манш. Благодаря этому тоннелю добраться из Парижа в Лондон можно менее чем за три часа.