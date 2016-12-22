В США суд признал американца виновным в убийстве школьника из России

Судья окружного суда округа Монтгомери в американском штате Мэриленд Дэвид Бойнтон признал виновным 26-летнего Хосе Каналеса-Янеса в убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара. Об этом сообщает телеканал Fox 5.
Зиберова и Наджара застрелили 5 июня в автомобиле Honda Civic, в них выпустили более 30 пуль. Инцидент произошел накануне выпускного вечера Зиберова из средней школы. По версии следствия, Каналес-Янес захотел отомстить Наджару за то, что он в декабре 2016 года украл iPad и наркотики у его жены Кары-Янес, при попытке сбежать он сбил ее на своей машине.
Зиберов и Наджар договорились продать билет на выпускной вечер одному из подростков, однако когда они прибыли на место встречи, они попали в засаду. Приговор Каналес-Янесу будет вынесен в марте 2018 года.