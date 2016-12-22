Госдума приняла закон о «звездах» для гостиниц

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект об обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей в России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, с 1 июля 2019 года гостиницы с более чем 50 номерами будут обязаны пройти процедуру классификации, с 1 января 2020 года это коснется гостиниц с более чем 15 номерами, а с 1 января 2021 года — всех российских гостиниц. Срок действия свидетельства о присвоении определенной категории составит три года. Гостиницам, горнолыжным трассам и пляжам без свидетельства запретят предоставлять свои услуги туристам.

Цель данного законопроекта — повышение качества услуг в туристической области, заявил глава профильного думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дягтерев. «Сегодня турист не уверен, что за оптимальные деньги он получит качественный продукт. Теперь все средства размещения обязаны пройти классификацию, получить «звездочки» и в течение трех лет, согласно свидетельству, оказывать услуги», — сказал он.

«Все, кто будет оказывать услуги без свидетельства о классификации, будут наказываться большими штрафами. Порядок в отрасли пора наводить», — подчеркнул Дягтерев.