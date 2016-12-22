Госдума рассмотрит проект о выплате миллиона за переезд на Дальний Восток

Законопроект об увеличении субсидий до 1 млн руб. россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток, внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока.
Поправки в программу трудовой мобильности были подготовлены Минтрудом России совместно с Минвостокразвития и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. По словам замглавы Минвостокразвития Сергея Качаева, в настоящий момент переезжающим на Дальний Восток работникам выплачивают 225 тыс. руб.
В сообщении на сайте министерства отмечается, что программа трудовой мобильности была запущена в 2015 году. Цель программы — привлечь квалифицированных специалистов в Дальневосточный регион. По информации Минтруда, за три года программой воспользовались всего 1,1 тыс. граждан. «Низкие показатели мобильности трудовых ресурсов объясняются сложностью механизма реализации программы», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Чтобы повысить темпы реализации программы, помимо выплат, планируется снять мораторий на сокращение штатов на предприятиях, которые получают дотации. «Заключать трудовые соглашения с иногородними специалистами можно будет на два года вместо трех», — указывается в сообщении.В министерстве отметили, что к 2025 году на Дальнем Востоке будет создано 120 тыс. новых рабочих мест, более 60% из них будут занимать специалисты из других российских регионов.