Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг стала участником выборов в сенат

Бывший информатор портала WikiLeaks, осужденная за утечку секретных документов, трансгендер Челси Мэннинг официально зарегистрировалась для участия в выборах в сенат США. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

О решении Мэннинг принять участие в выборах в сенат стало известно 14 января. По информации телеканала NBC, Мэннинг будет баллотироваться от Демократической партии в штате Мэриленд. Ее соперником станет демократ Бен Кардин, который планирует избираться на третий срок.

Брэдли Мэннинг служил в ВВС США с 2009 года в качестве аналитика разведки. В феврале 2010 года WikiLeaks опубликовал первые секретные документы, полученные от Мэннинга, в мае 2010 года информатор был арестован. Его осудили на 35 лет. В тюрьме Мэннинг объявила о смене пола и прошла гормональную терапию. В мае 2017 года Мэннинг вышла на свободу, ее помиловал бывший президент США Барак Обама.